Soirée Karaoké Café Associatif de la Poste Amfreville
Soirée Karaoké Café Associatif de la Poste Amfreville vendredi 12 juin 2026.
Amfreville
Soirée Karaoké
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Vous aimez chanter ? Le Café Associatif de la Poste vous invite à cette soirée Karaoké conviviale.
Vous aimez chanter ? Le Café Associatif de la Poste vous invite à cette soirée Karaoké conviviale, animé par Céline. .
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoké
Do you like to sing? The Café Associatif de la Poste invites you to this convivial karaoke evening.
L’événement Soirée Karaoké Amfreville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Amfreville (Calvados)
- D-Day objectif Amfreville Amfreville 6 juin 2026
- Fête de la musique au Café associatif de la Poste Café associatif de la Poste Amfreville 20 juin 2026
- Fête de la musique Le café fait son after Café associatif de la Poste Amfreville 21 juin 2026
- Découverte de la sophrologie contée Café associatif de la Poste Amfreville 24 juin 2026
- Vide-greniers Amfreville 5 juillet 2026