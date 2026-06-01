Soirée Karaoké Café Associatif de la Poste Amfreville

Amfreville

Soirée Karaoké

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Vous aimez chanter ? Le Café Associatif de la Poste vous invite à cette soirée Karaoké conviviale.

Vous aimez chanter ? Le Café Associatif de la Poste vous invite à cette soirée Karaoké conviviale, animé par Céline. .

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie

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English : Soirée Karaoké

Do you like to sing? The Café Associatif de la Poste invites you to this convivial karaoke evening.

L’événement Soirée Karaoké Amfreville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Normandie Pays d’Auge