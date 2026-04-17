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Soirée karaoké animée par Mary Le Yard Étretat

Soirée karaoké animée par Mary Le Yard Étretat samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le Yard

Adresse : 37 Rue Alphonse Karr

Ville : 76790 Étretat

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Étretat

Soirée karaoké animée par Mary

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Envie de chanter et de passer une soirée inoubliable ? Rendez-vous au Yard pour une soirée karaoké animée par Mary Plein ! Dès 21h30, montez sur scène et interprétez vos morceaux préférés, des classiques intemporels aux hits du moment.

Un moment convivial dans l’atmosphère unique du Yard, où bonne humeur et partage sont toujours au programme.   .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie   normandie37@le-yard.com

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English : Soirée karaoké animée par Mary

L’événement Soirée karaoké animée par Mary Étretat a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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