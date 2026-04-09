Soirée karaoké Place des Eiders La Tremblade

La Tremblade

Soirée karaoké

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez exercer vos talents de chanteur sur la scène du kiosque !

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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Come and practice your singing skills on the bandstand stage!

L’événement Soirée karaoké La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-09 par Mairie de La Tremblade