Soirée karaoké L’entrepot Morlaàs

Soirée karaoké

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Avec Gilles Animation 65. Réservez votre table. .

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Morlaàs a été mis à jour le 2026-03-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran