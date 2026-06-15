Oloron-Sainte-Marie

Soirée Karaoké

école Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Un talent de chanteur ou juste envie de partager un bon moment ? La soirée karaoké animée par Alain Steiner est faite pour vous ! Venez pousser la chansonnette en famille ou entre amis. Buvette et restauration sur place. .

école Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn