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SOIRÉE KARAOKÉ Saint-Martin-de-Boubaux

SOIRÉE KARAOKÉ Saint-Martin-de-Boubaux

SOIRÉE KARAOKÉ Saint-Martin-de-Boubaux samedi 30 mai 2026.

Adresse : Café Resto Associatif L'Essentiel

Ville : 48160 Saint-Martin-de-Boubaux

Département : Lozère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Saint-Martin-de-Boubaux

SOIRÉE KARAOKÉ

Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Par Marcel Deluxe !
Par Marcel Deluxe !   .

Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63  lessentiel_smb@gmail.com

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By Marcel Deluxe!

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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