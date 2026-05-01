SOIRÉE KARAOKÉ Saint-Martin-de-Boubaux
SOIRÉE KARAOKÉ Saint-Martin-de-Boubaux samedi 30 mai 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
SOIRÉE KARAOKÉ
Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Par Marcel Deluxe !
Par Marcel Deluxe ! .
Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com
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English :
By Marcel Deluxe!
L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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