Soirée karaoké Au p’tit bistro Sermizelles

Sermizelles

Soirée karaoké

Au p’tit bistro 63 Grande Rue Sermizelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée karaoké animée par CréaSon. Tenue fleurie et colorée. Repas sur réservation. .

Au p’tit bistro 63 Grande Rue Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 14 13 09

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English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Sermizelles a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay