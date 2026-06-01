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Soirée karaoké Au p’tit bistro Sermizelles

Soirée karaoké Au p’tit bistro Sermizelles samedi 13 juin 2026.

Lieu : Au p'tit bistro

Adresse : 63 Grande Rue

Ville : 89200 Sermizelles

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sermizelles

Soirée karaoké

Au p’tit bistro 63 Grande Rue Sermizelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Soirée karaoké animée par CréaSon. Tenue fleurie et colorée. Repas sur réservation.   .

Au p’tit bistro 63 Grande Rue Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 14 13 09 

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English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Sermizelles a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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