Soirée karaoké Au p’tit bistro Sermizelles
Soirée karaoké Au p’tit bistro Sermizelles samedi 13 juin 2026.
Sermizelles
Soirée karaoké
Au p’tit bistro 63 Grande Rue Sermizelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Soirée karaoké animée par CréaSon. Tenue fleurie et colorée. Repas sur réservation. .
Au p’tit bistro 63 Grande Rue Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 14 13 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée karaoké
L’événement Soirée karaoké Sermizelles a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay