Soirée latino Pont-Royal Clamerey

Clamerey

Soirée latino

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06 2026-08-15

Soirée Latino Ambiance Caliente !

Rejoignez-nous pour une soirée rythmée au son de la salsa et de la bachata, animée par le danseur et chorégraphe Chris Paggi !

Initiation salsa et bachata de 19h30 à 20h30 (résa obligatoire)

Poursuite de la soirée jusqu’à 22h dans une ambiance festive, musiques ensoleillées… Que vous soyez débutant ou déjà passionné, venez faire le plein d’énergie et de bonne humeur avec Chris Paggi ! .

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Soirée latino

L’événement Soirée latino Clamerey a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Terres d’Auxois