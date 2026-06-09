Soirée latino Pont-Royal Clamerey
Soirée latino Pont-Royal Clamerey jeudi 9 juillet 2026.
Clamerey
Soirée latino
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06 2026-08-15
Soirée Latino Ambiance Caliente !
Rejoignez-nous pour une soirée rythmée au son de la salsa et de la bachata, animée par le danseur et chorégraphe Chris Paggi !
Initiation salsa et bachata de 19h30 à 20h30 (résa obligatoire)
Poursuite de la soirée jusqu’à 22h dans une ambiance festive, musiques ensoleillées… Que vous soyez débutant ou déjà passionné, venez faire le plein d’énergie et de bonne humeur avec Chris Paggi ! .
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Soirée latino
L’événement Soirée latino Clamerey a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Terres d’Auxois
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