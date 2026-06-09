Soirée latino zumba, salsa, bachata Pont-Royal Clamerey
Soirée latino zumba, salsa, bachata Pont-Royal Clamerey samedi 18 juillet 2026.
Clamerey
Soirée latino zumba, salsa, bachata
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Soirée Latino Ambiance Caliente !
Rejoignez-nous pour une soirée rythmée au son de la zumba, la salsa et de la bachata, animée par Loly (Zumba) et par le danseur et chorégraphe Chris Paggi !
Initiation zumba de 18h à 19h
Initiation Salsa et Bachata de 19h30 à 20h30
Sur inscription
Poursuite de la soirée, ouverte à tous jusqu’à 22h dans une ambiance festive, musiques ensoleillées… Que vous soyez débutant ou déjà passionné, venez faire le plein d’énergie et de bonne humeur avec Chris Paggi et Loly ! .
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Soirée latino zumba, salsa, bachata
L’événement Soirée latino zumba, salsa, bachata Clamerey a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Terres d’Auxois
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