Soirée latino zumba, salsa, bachata Pont-Royal Clamerey

Clamerey

Soirée latino zumba, salsa, bachata

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Soirée Latino Ambiance Caliente !

Rejoignez-nous pour une soirée rythmée au son de la zumba, la salsa et de la bachata, animée par Loly (Zumba) et par le danseur et chorégraphe Chris Paggi !

Initiation zumba de 18h à 19h

Initiation Salsa et Bachata de 19h30 à 20h30

Sur inscription

Poursuite de la soirée, ouverte à tous jusqu’à 22h dans une ambiance festive, musiques ensoleillées… Que vous soyez débutant ou déjà passionné, venez faire le plein d’énergie et de bonne humeur avec Chris Paggi et Loly ! .

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée latino zumba, salsa, bachata

L’événement Soirée latino zumba, salsa, bachata Clamerey a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Terres d’Auxois