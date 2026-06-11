Bulle de bien-être Pont-Royal Clamerey

Clamerey

Bulle de bien-être

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Offrez-vous une parenthèse enchantée lors de notre matinée Bulle de bien-être !

Venez recharger vos batteries au bord de l’eau dans une ambiance 100 % détente !

Au programme

Par Atelier Pilates & Cie

10h15 Danse Feel Good

Venez vous initier à cette danse jubilatoire par l’apprentissage de phrases chorégraphiées en accumulation. Défoulement garanti sur des musiques connues de tous ! Durée 40 min.

11h05 Mini-conférence sur la méthode Pilates

Venez découvrir l’histoire illustrée du concepteur de cette méthode connue pour renforcer les muscles profonds, responsables d’une meilleure qualité de vie au quotidien. Durée 20 min

11h30 Pilates

Mettez en pratique la théorie de la méthode et ressentez-en les bienfaits immédiats. Apportez votre tapis. Durée 40 min.

12h20 Danse lyrique

Venez vous initier à cette discipline inspirée du ballet classique qui fait travailler principalement le haut du corps. Détente et évasion garanties. Durée 40 min.

Par NG Beauty

10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30 Séances découverte de massage crânien une invitation à la détente immédiate où chaque soin débute et se termine

par une harmonisation au bol tibétain. Durée 15 min. Inscriptions sur place.

10h15, 11h, 12h30 Yoga visage

Rejoignez notre atelier de yoga du visage apprenez en groupe à détendre et lifter vos muscles. Durée 15 min. Inscriptions sur place

Par Sylvie Deloge

De 10h à 13h Massage assis

Massage individuel assis, toutes les 20 minutes. Inscription sur place.

Par Ecrin de Gaïa

10h30, 11h30 Séance de relaxation collective

Rejoignez Ecrin de Gaïa pour un voyage sensoriel tout en douceur bercé par la musique de plantes et les huiles essentielles de l’été. Apportez votre tapis. A partir de 12 ans. Durée 30 min.

De 10h à 13h Pause sensorielle

À travers une écoute individuelle de musique de plantes au casque insonorisé, vivez une expérience courte et immersive favorisant détente, recentrage et présence. A partir de 8 ans. Accessible en continu.

Présence de stands de créateurs bien-être (bijoux, pierres, savons, huiles, soins..) .

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Bulle de bien-être

L’événement Bulle de bien-être Clamerey a été mis à jour le 2026-06-11 par OT des Terres d’Auxois