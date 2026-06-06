Atelier pêche Pont-Royal Clamerey
Atelier pêche Pont-Royal Clamerey mercredi 22 juillet 2026.
Clamerey
Atelier pêche
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Proposé par la Fédération Pêche 21 et encadré par un guide de pêche diplômé, cet atelier s’adresse aux jeunes de 4 à 12 ans pour faire découvrir la pêche et assurer l’initiation aux techniques de pêche.
Gratuit, sur réservation obligatoire. .
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier pêche
L’événement Atelier pêche Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Clamerey (Côte-d'Or)
- Découverte du Gi Gong Pont Royal Clamerey 7 juillet 2026
- Défis Olympiques & Foot pour tous Pont Royal Clamerey 8 juillet 2026
- Soirée latino zumba, salsa, bachata Pont-Royal Clamerey 18 juillet 2026
- BlablaRun Pont-Royal Clamerey 19 juillet 2026
- Concert de jazz et de musique argentine par La Orquesta de Antes Pont Royal Clamerey 29 juillet 2026