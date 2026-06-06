Atelier pêche Pont-Royal Clamerey

Clamerey

Atelier pêche

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Proposé par la Fédération Pêche 21 et encadré par un guide de pêche diplômé, cet atelier s’adresse aux jeunes de 4 à 12 ans pour faire découvrir la pêche et assurer l’initiation aux techniques de pêche.

Gratuit, sur réservation obligatoire. .

Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Atelier pêche

L’événement Atelier pêche Clamerey a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois