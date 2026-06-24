Après-midi ludique Pont-Royal Clamerey
Après-midi ludique Pont-Royal Clamerey mercredi 29 juillet 2026.
Clamerey
Après-midi ludique
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Petits et grands, venez jouer librement dans une ambiance joyeusement décalée !
L’association LAB’Aux débarque avec ses valises pleines de jeux Leg’Aux !
À tester en famille, entre copains, ou même avec des inconnus le jeu, c’est la meilleure raison pour partager, rire… et parfois se lancer des petits défis !
Profitez également d’un temps de lectures au bord de l’eau de 15h30 à 16h et d’un concert de musique argentine dès 18h. .
Pont-Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Après-midi ludique
L’événement Après-midi ludique Clamerey a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Terres d’Auxois
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