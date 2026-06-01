Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale ! Pont Royal Clamerey
Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale ! Pont Royal Clamerey mercredi 24 juin 2026.
Clamerey
Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale !
Pont Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24
La médiathèque vous donne rendez-vous à la halte fluviale de Pont-Royal pour un moment de lecture placé sous le signe du cirque.
Les bénévoles de l’association Lire et faire lire proposeront aux enfants à partir de 3 ans des histoires amusantes et poétiques autour des clowns, acrobates, jongleurs et autres artistes de piste.
Cette animation se déroulera juste avant le spectacle Art&Scènes TouTouYouToo (16h30) , pour prolonger la magie du cirque et partager un agréable moment en famille.
Animation gratuite proposée par la médiathèque, en partenariat avec Lire et faire lire .
Pont Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale !
L’événement Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale ! Clamerey a été mis à jour le 2026-06-11 par OT des Terres d’Auxois
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