Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale ! Pont Royal Clamerey mercredi 24 juin 2026.

Clamerey

Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale !

Pont Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:30:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

La médiathèque vous donne rendez-vous à la halte fluviale de Pont-Royal pour un moment de lecture placé sous le signe du cirque.

Les bénévoles de l’association Lire et faire lire proposeront aux enfants à partir de 3 ans des histoires amusantes et poétiques autour des clowns, acrobates, jongleurs et autres artistes de piste.

Cette animation se déroulera juste avant le spectacle Art&Scènes TouTouYouToo (16h30) , pour prolonger la magie du cirque et partager un agréable moment en famille.

Animation gratuite proposée par la médiathèque, en partenariat avec Lire et faire lire .

Pont Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale !

L’événement Lectures au bord de l’eau le cirque s’invite à la halte fluviale ! Clamerey a été mis à jour le 2026-06-11 par OT des Terres d’Auxois