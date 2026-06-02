Concert de jazz et de musique argentine par La Orquesta de Antes Pont Royal Clamerey

Clamerey

Concert de jazz et de musique argentine par La Orquesta de Antes

Pont Royal Halte fluviale Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Laissez-vous transporter par l’énergie unique de La Orquesta de Antes ce prestigieux orchestre argentin fusionne à la perfection le folklore traditionnel, le rock national et le dynamisme du jazz pour une expérience musicale inédite. Préparez-vous à vibrer au son d’un répertoire riche et moderne qui a déjà conquis les plus grands festivals internationaux, comme celui de Montreux.

Venez partager un moment suspendu et chaleureux au bord de l’eau une véritable invitation au voyage et à la danse à ne pas manquer !

Sans réservation .

Pont Royal Halte fluviale Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English :

L’événement Concert de jazz et de musique argentine par La Orquesta de Antes Clamerey a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Terres d’Auxois