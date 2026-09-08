Informations pratiques

Chartres

Soirée Les Dîners Enchanthés

29 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 140 – 140 – EUR

140

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10 19:15:00

fin : 2026-09-10 23:59:00

Date(s) :

2026-09-10

Et si Chartres vous invitait à dîner autrement ? Le temps d’une soirée, un lieu se transforme en écrin éphémère pour une expérience gastronomique où les saveurs, la musique et la scénographie s’accordent pour créer un moment aussi surprenant qu’inoubliable.

Imaginez une table dressée dans un lieu inattendu, quelques dizaines de convives réunis et, autour d’eux, tout un univers créé pour l’occasion. Les Dîners Enchantés sont des expériences éphémères imaginées par les acteurs qui font vivre Chartres restaurateurs, artisans et commerçants associent leurs savoir-faire pour donner naissance à une soirée hors du commun. Chaque édition dévoile une nouvelle histoire. Le décor change, l’atmosphère se réinvente, les rencontres se multiplient et le menu est pensé spécialement pour cette parenthèse. Une scénographie soignée, une ambiance musicale enveloppante et une cuisine inspirée composent une expérience où l’on vient autant pour déguster que pour se laisser surprendre. 140 .

29 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 13 16 01 contact@vitrines-chartres.com

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English :

What if Chartres invited you to enjoy a different kind of dinner? For one evening, a venue is transformed into a temporary setting for a gastronomic experience where flavors, music, and the setting come together to create a moment that is as surprising as it is unforgettable.

L’événement Soirée Les Dîners Enchanthés Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CHARTRES