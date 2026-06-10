Soirée licorne Aquanacre Douvres-la-Délivrande
Soirée licorne Aquanacre Douvres-la-Délivrande mardi 18 août 2026.
Douvres-la-Délivrande
Soirée licorne
Aquanacre 1 Allée du temps libre Douvres-la-Délivrande Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Bar à bonbons, atelier maquillage, bouées licorne, barbe à papa
La magie s’invite chez nous le mardi 18 août et vous êtes conviés !
Une soirée sucrée et créative, pensée pour petits et grands rêveurs, de 19h à 22h.
Au programme
– Bar à bonbons
– Atelier maquillage
– Bouées licorne
– Barbe à papa
Un moment convivial et coloré à partager en famille ou entre amis ! .
Aquanacre 1 Allée du temps libre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 25 35 60 contact@aquanacre.fr
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English : Soirée licorne
Candy bar, face painting, unicorn floats, candyfloss
L’événement Soirée licorne Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité
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