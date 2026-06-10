Soirée licorne Aquanacre Douvres-la-Délivrande

Douvres-la-Délivrande

Soirée licorne

Aquanacre 1 Allée du temps libre Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Bar à bonbons, atelier maquillage, bouées licorne, barbe à papa

La magie s’invite chez nous le mardi 18 août et vous êtes conviés !

Une soirée sucrée et créative, pensée pour petits et grands rêveurs, de 19h à 22h.

Au programme

– Bar à bonbons

– Atelier maquillage

– Bouées licorne

– Barbe à papa

Un moment convivial et coloré à partager en famille ou entre amis ! .

Aquanacre 1 Allée du temps libre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 25 35 60 contact@aquanacre.fr

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English : Soirée licorne

Candy bar, face painting, unicorn floats, candyfloss

L’événement Soirée licorne Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité