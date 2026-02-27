Soirée limousine avec l’Union Sportive de La Roche l’Abeille Salle polyvalente La Roche-l’Abeille
Soirée limousine avec l’Union Sportive de La Roche l’Abeille Salle polyvalente La Roche-l’Abeille samedi 11 avril 2026.
Soirée limousine avec l’Union Sportive de La Roche l’Abeille
Salle polyvalente Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez passer un bon moment lors d’une soirée limousine. .
Salle polyvalente Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 80 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée limousine avec l’Union Sportive de La Roche l’Abeille
L’événement Soirée limousine avec l’Union Sportive de La Roche l’Abeille La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Pays de Saint-Yrieix