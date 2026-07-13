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AGENDA · Plérin

Soirée linguistique, culturelle et gourmande Espace Part’AgeS Plérin

jeudi 23 juillet 2026 · Espace Part'AgeS · Plérin

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace Part'AgeS
Adresse
7 Rue de la Croix
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

Soirée linguistique, culturelle et gourmande

Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Participer à un atelier de cuisine espagnole, chanter en anglais, jouer en allemand et puis
manger ! Participation de 1€. Tout public.   .

Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48 

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English :

L’événement Soirée linguistique, culturelle et gourmande Plérin a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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