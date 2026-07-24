Informations pratiques

Beaufort

SOIRÉE LOTO

Cour de la Mairie Beaufort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Participez à la soirée loto conviviale de Beaufort organisée par La Garrigue Beaufortaise. Venez tenter de remporter de superbes lots en plein air !

L’association La Garrigue Beaufortaise vous invite à sa traditionnelle et conviviale soirée loto en plein air, dans le cadre agréable de la cour de la mairie de Beaufort. C’est l’occasion idéale de passer un moment chaleureux en famille ou entre amis tout en espérant repartir avec l’un des nombreux lots mis en jeu. Que vous soyez joueur aguerri ou amateur de divertissements estivaux, venez tenter votre chance et partager un instant festif au cœur du village. Parking facile à proximité immédiate (boulodrome). .

Cour de la Mairie Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 23 35

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English : SOIRÉE LOTO

Join us for Beaufort’s friendly bingo night, organized by La Garrigue Beaufortaise. Come try your luck at winning great prizes outdoors!

L’événement SOIRÉE LOTO Beaufort a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC