Soirée magique spectacle et gourmandises Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Soirée magique spectacle et gourmandises

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 19h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La soirée débutera par le spectacle avant de se prolonger autour de quelques gourmandises…Enfants

La soirée débutera par le spectacle avant de se prolonger autour de quelques gourmandises…



Le temps de quelques illusions, un personnage malicieux entraîne le public dans un univers où les bonbons se multiplient à volonté et où les chocolats deviennent géants. Avec la complicité des spectateurs, il brouille les frontières entre magie et théâtre et ouvre les portes d’un monde coloré, surprenant et délicieusement enchanteur. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

The evening begins with the show and continues with a few treats?

L’événement Soirée magique spectacle et gourmandises Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille