Soirée mexicaine Montcresson
Soirée mexicaine Montcresson vendredi 15 mai 2026.
Montcresson
Soirée mexicaine
Montcresson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Soirée mexicaine
Soirée mexicaine. Roue du hasard 2€ la partie. A 19h. Planches apéros, tacos à composer. .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 30 02 65 84
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English :
Mexican evening
L’événement Soirée mexicaine Montcresson a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD
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