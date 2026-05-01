Montcresson

Soirée mexicaine

Montcresson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Soirée mexicaine

Soirée mexicaine. Roue du hasard 2€ la partie. A 19h. Planches apéros, tacos à composer. .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 30 02 65 84

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English :

Mexican evening

L’événement Soirée mexicaine Montcresson a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD