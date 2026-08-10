Soirée moules frites au Bistrot Fine Bistrot Fine Anglet

Informations pratiques

Anglet

Soirée moules frites au Bistrot Fine

Bistrot Fine 61 rue Henri Rénéric Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Une soirée d’été comme on les aime des moules, des frites, de la bonne musique et une ambiance décontractée à partager entre amis ou en famille.

Au programme une savoureuse soirée moules frites au Bistrot Fine, rythmée par le DJ set de Sir Oz ! .

Bistrot Fine 61 rue Henri Rénéric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée moules frites au Bistrot Fine

L’événement Soirée moules frites au Bistrot Fine Anglet a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Anglet