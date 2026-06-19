Soirée moules frites & concert gratuit rue Dufouc Percy-en-Normandie
Soirée moules frites & concert gratuit rue Dufouc Percy-en-Normandie vendredi 3 juillet 2026.
Percy-en-Normandie
Soirée moules frites & concert gratuit
rue Dufouc Collège du Moulin de Haut Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03
Concert gratuit et soirée moules frites ou croc’frites.
Buvette sur place.
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Organisé par l’Associaiton des parents d’élèves du Collège du Moulin de Haut. .
rue Dufouc Collège du Moulin de Haut Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 09 94 21 98 ape.college.percy@gmail.com
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English : Soirée moules frites & concert gratuit
L’événement Soirée moules frites & concert gratuit Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles
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