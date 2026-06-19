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Soirée moules frites & concert gratuit rue Dufouc Percy-en-Normandie

Soirée moules frites & concert gratuit rue Dufouc Percy-en-Normandie

Soirée moules frites & concert gratuit rue Dufouc Percy-en-Normandie vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : rue Dufouc

Adresse : Collège du Moulin de Haut

Ville : 50410 Percy-en-Normandie

Département : Manche

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Percy-en-Normandie

Soirée moules frites & concert gratuit

rue Dufouc Collège du Moulin de Haut Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :
2026-07-03

Concert gratuit et soirée moules frites ou croc’frites.
Buvette sur place.
Réservez votre table dès maintenant via HelloAsso, par mail ou par SMS.

Organisé par l’Associaiton des parents d’élèves du Collège du Moulin de Haut.   .

rue Dufouc Collège du Moulin de Haut Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 09 94 21 98  ape.college.percy@gmail.com

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English : Soirée moules frites & concert gratuit

L’événement Soirée moules frites & concert gratuit Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles

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