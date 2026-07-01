Soirée moules frites et concert du littoral Port de la Gravette La Plaine-sur-Mer
vendredi 14 août 2026 · Port de la Gravette · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Soirée moules frites et concert du littoral
Port de la Gravette Boulevard de la Tara La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Musique et gastronomie face à la mer le concert littoral et moules frites de La Plaine-sur-Mer.
La soirée moules-frites et concert du littoral à la Plaine-sur-Mer est l’occasion de célébrer l’été, la musique et la gastronomie dans une ambiance conviviale et festive.
Elle se déroule généralement sur le port de Gravette, offrant un cadre idyllique avec vue sur l’océan.
Au programme
gastronomie dégustation des traditionnelles moules de Bouchot plainaise
concert en plein air face à la mer avec le groupe King of Queen
programme musical
bar sur place
3 bonnes raisons de participer
l’ambiance est festive et familiale, idéale pour un moment de détente entre amis ou en famille.
un cadre idyllique avec vue sur l’estuaire de la Loire. Le concert se déroule sur la digue, offrant une vue imprenable sur l’océan.
les meilleures moules locales à déguster arrivant en direct de la zone conchylicole de la Plaine-sur-Mer
Infos pratiques
accessible à tous
parking gratuit à proximité
réservation sur place à partir de 14h
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Port de la Gravette Boulevard de la Tara La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclubpornic@gmail.com
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English :
Music and gastronomy by the sea: the coastal concert and moules frites in La Plaine-sur-Mer.
L’événement Soirée moules frites et concert du littoral La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic
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