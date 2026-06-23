Soirée Moules-frites Centre Socia-Culturel Genac-Bignac
Soirée Moules-frites Centre Socia-Culturel Genac-Bignac lundi 13 juillet 2026.
Genac-Bignac
Soirée Moules-frites
Centre Socia-Culturel Bourg de Genac Genac-Bignac Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
12 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Soirée Moules-frites et bal populaire.
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Centre Socia-Culturel Bourg de Genac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 71 55
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English :
Mussels and French fries evening and popular dance.
L’événement Soirée Moules-frites Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Rouillacais
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