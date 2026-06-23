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Soirée Moules-frites Centre Socia-Culturel Genac-Bignac

Soirée Moules-frites Centre Socia-Culturel Genac-Bignac lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Centre Socia-Culturel
Adresse
Bourg de Genac
Ville
16170 Genac-Bignac
Département
Charente
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
16 16 16 12 ans et plus

Genac-Bignac

Soirée Moules-frites

Centre Socia-Culturel Bourg de Genac Genac-Bignac Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

12 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Soirée Moules-frites et bal populaire.
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Centre Socia-Culturel Bourg de Genac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 71 55 

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English :

Mussels and French fries evening and popular dance.

L’événement Soirée Moules-frites Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Rouillacais

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