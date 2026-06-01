Izotges

Soirée moules frites

IZOTGES Izotges Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez partager une soirée conviviale et gourmande autour d’un repas de moules-frites à volonté, avec une alternative poulet pour ceux qui le souhaitent.

L’ambiance sera animée par un concert du groupe OKTO Music, pour un moment festif mêlant bonne cuisine, musique live et bonne humeur.

Une formule adaptée aux enfants est également proposée pour permettre à toute la famille de profiter de l’événement.

Réservation avant le 10 juin (paiement à la réservation).

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IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 03 97 29 65 commune.izotges@wanadoo.fr

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English :

Come and share a convivial, gourmet evening over a meal of all-you-can-eat mussels and French fries, with a chicken alternative for those who prefer.

The atmosphere will be enlivened by a concert by the group OKTO Music, for a festive moment combining good food, live music and good humor.

A children?s formula is also on offer, so the whole family can enjoy the event.

Reservations by June 10 (payment on booking).

L’événement Soirée moules frites Izotges a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65