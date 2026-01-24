Soirée moules frites par le Club Nautique Foyen Sur les quais de Port Sainte Foy Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Soirée moules frites par le Club Nautique Foyen

Sur les quais de Port Sainte Foy Quais Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Soirée Moules frites sur les berges de la Dordogne, lors de la fête locale de la commune de Port Ste Foy le Port en Fête et son célèbre feu d’artifice. .

Sur les quais de Port Sainte Foy Quais Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 72 97 59 aviron.foyen@gmail.com

