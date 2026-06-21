AGENDA · Saint-Ciers-sur-Gironde
Soirée moules frites Saint-Ciers-sur-Gironde
vendredi 3 juillet 2026 · Saint-Ciers-sur-Gironde
Informations pratiques
Saint-Ciers-sur-Gironde
Soirée moules frites
Les Ferrés Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée moules frites organisée par la team LBC
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On vous attend nombreux pour passer un super moment ensemble. .
Les Ferrés Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 05 14 69
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English : Soirée moules frites
L’événement Soirée moules frites Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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