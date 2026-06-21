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Soirée moules frites Saint-Ciers-sur-Gironde

vendredi 3 juillet 2026 · Saint-Ciers-sur-Gironde

Soirée moules frites Saint-Ciers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Les Ferrés
Ville
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Département
Gironde
Tarif

Saint-Ciers-sur-Gironde

Soirée moules frites

Les Ferrés Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Soirée moules frites organisée par la team LBC
Pensez à réserver !
On vous attend nombreux pour passer un super moment ensemble.   .

Les Ferrés Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 05 14 69 

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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