Informations pratiques

Saint-Ciers-sur-Gironde

Soirée moules frites

Les Ferrés Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée moules frites organisée par la team LBC

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On vous attend nombreux pour passer un super moment ensemble. .

Les Ferrés Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 05 14 69

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde