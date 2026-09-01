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AGENDA · Vinsobres

Soirée moules frites Vinsobres

vendredi 18 septembre 2026 · Vinsobres

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place des Vignerons
Ville
26110 Vinsobres
Département
Drôme
Tarif

Vinsobres

Soirée moules frites

Place des Vignerons Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Repas moules frites à volonté organisé par le Comité d’Animation Touristique de Vinsobres
Menu apéro, moules frites, fromage, dessert, café
Vente de bière et de vin
Ambiance musicale
  .

Place des Vignerons Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13  vinsobres.tourisme@orange.fr

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English :

Mussels and fries meal organized by the Vinsobres Tourism Committee
Menu: appetizers, mussels and fries, cheese, dessert, coffee
Beer and wine for sale
Live music

L’événement Soirée moules frites Vinsobres a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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