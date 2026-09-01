Informations pratiques

Vinsobres

Soirée moules frites

Place des Vignerons Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Repas moules frites à volonté organisé par le Comité d’Animation Touristique de Vinsobres

Menu apéro, moules frites, fromage, dessert, café

Vente de bière et de vin

Ambiance musicale

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Place des Vignerons Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13 vinsobres.tourisme@orange.fr

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English :

Mussels and fries meal organized by the Vinsobres Tourism Committee

Menu: appetizers, mussels and fries, cheese, dessert, coffee

Beer and wine for sale

Live music

L’événement Soirée moules frites Vinsobres a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale