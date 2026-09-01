Soirée moules frites Vinsobres
vendredi 18 septembre 2026 · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
Soirée moules frites
Place des Vignerons Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Repas moules frites à volonté organisé par le Comité d’Animation Touristique de Vinsobres
Menu apéro, moules frites, fromage, dessert, café
Vente de bière et de vin
Ambiance musicale
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Place des Vignerons Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13 vinsobres.tourisme@orange.fr
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English :
Mussels and fries meal organized by the Vinsobres Tourism Committee
Menu: appetizers, mussels and fries, cheese, dessert, coffee
Beer and wine for sale
Live music
L’événement Soirée moules frites Vinsobres a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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