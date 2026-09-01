Vide grenier de l’association Trait d’Union Stade municipal Vinsobres
dimanche 27 septembre 2026 · Stade municipal · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
Vide grenier de l’association Trait d’Union
Stade municipal Chemin du stade Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’association Trait d’Union organise son deuxième vide grenier avec animation pour les enfants (pêche aux canard, parcours château gonflable)
Super tombola à gagner, restauration sur place (petit déjeuner de 8h à 10h et déjeuner de 12h à 16)
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Stade municipal Chemin du stade Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 09 15
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English :
The Trait d’Union association is hosting its second garage sale, featuring activities for children (duck fishing, inflatable castle obstacle course)
Great raffle prizes to be won, food available on site (breakfast from 8 a.m. to 10 a.m. and lunch from 12 p.m. to 4 p.m.)
L’événement Vide grenier de l’association Trait d’Union Vinsobres a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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