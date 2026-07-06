Soirée Mousse Année 80 Cormoranche-sur-Saône
samedi 8 août 2026 · Cormoranche-sur-Saône
Informations pratiques
Cormoranche-sur-Saône
Soirée Mousse Année 80
chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône Ain
Tarif : 4.9 – 4.9 – 4.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 01:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée dansante sur la plage de la base de loisir dans le style années 80. Restauration sur place.
.
chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
80s-themed dance party on the beach at the recreation center. Food available on site.
L’événement Soirée Mousse Année 80 Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Cormoranche-sur-Saône (Ain)
- Nocturne BEfun Warrior Cormoranche-sur-Saône 22 juillet 2026
- Nocturne de l’aquaparc Befun Cormoranche-sur-Saône 24 juillet 2026
- Sortie Kayak accompagné d’un animateur Cormoranche-sur-Saône 29 juillet 2026