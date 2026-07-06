Informations pratiques

Cormoranche-sur-Saône

Soirée Mousse Année 80

chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône Ain

Tarif : 4.9 – 4.9 – 4.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08 01:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Soirée dansante sur la plage de la base de loisir dans le style années 80. Restauration sur place.

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chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

80s-themed dance party on the beach at the recreation center. Food available on site.

L’événement Soirée Mousse Année 80 Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle