Sortie Kayak accompagné d’un animateur Cormoranche-sur-Saône
mercredi 29 juillet 2026 · Cormoranche-sur-Saône
Informations pratiques
Cormoranche-sur-Saône
Sortie Kayak accompagné d’un animateur
Port d’Arciat Cormoranche-sur-Saône Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir d’une manière toute à fait unique, la Saône et sa biodiversité, en mélangeant sport, tourisme et sérénité.
.
Port d’Arciat Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the Saône and its biodiversity in a truly unique way, combining sports, tourism, and tranquility.
L’événement Sortie Kayak accompagné d’un animateur Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Cormoranche-sur-Saône (Ain)
- Nocturne BEfun Warrior Cormoranche-sur-Saône 22 juillet 2026
- Nocturne de l’aquaparc Befun Cormoranche-sur-Saône 24 juillet 2026
- Soirée Mousse Année 80 Cormoranche-sur-Saône 8 août 2026