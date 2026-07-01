Informations pratiques

Cormoranche-sur-Saône

Sortie Kayak accompagné d’un animateur

Port d’Arciat Cormoranche-sur-Saône Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Venez découvrir d’une manière toute à fait unique, la Saône et sa biodiversité, en mélangeant sport, tourisme et sérénité.

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Port d’Arciat Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Come discover the Saône and its biodiversity in a truly unique way, combining sports, tourism, and tranquility.

L’événement Sortie Kayak accompagné d’un animateur Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle