Soirée multisport association la tour d’auvergne Rennes
Soirée multisport association la tour d’auvergne Rennes mardi 21 juillet 2026.
Soirée multisport association la tour d’auvergne Rennes Mardi 21 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine
Soirée multisport.
Soirée multisport et interstructures : les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre soirée ! Animations réservées aux 10-15 ans. Inscription requise.
Organisé par la Tour d’Auvergne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T22:00:00.000+02:00
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association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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