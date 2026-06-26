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Soirée multisport association la tour d’auvergne Rennes

Soirée multisport association la tour d’auvergne Rennes

Soirée multisport association la tour d’auvergne Rennes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : association la tour d'auvergne

Adresse : 8, passage du couëdic 35000 rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Soirée multisport association la tour d’auvergne Rennes Mardi 21 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Soirée multisport.

Soirée multisport et interstructures : les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre soirée ! Animations réservées aux 10-15 ans. Inscription requise.
Organisé par la Tour d’Auvergne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T22:00:00.000+02:00

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association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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