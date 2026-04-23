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Soirée multisports Patinoire Épinal

Soirée multisports Patinoire Épinal

Soirée multisports Patinoire Épinal mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Patinoire

Adresse : 2 faubourg de poissompré

Ville : 88000 Épinal

Département : Vosges

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 3.1 Tarif de base plein tarif

Épinal

Soirée multisports

Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
3.1
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06 22:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Le temps d’une soirée, venez tester une multitude de sports sur la glace de la patinoire d’Épinal !Tout public
3.1  .

Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 52 

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English :

Come and try out a whole host of sports on the ice at Épinal’s skating rink!

L’événement Soirée multisports Épinal a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION

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