Soirée multisports Patinoire Épinal

Épinal

Soirée multisports

Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

3.1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06 22:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Le temps d’une soirée, venez tester une multitude de sports sur la glace de la patinoire d’Épinal !Tout public

3.1 .

Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 52

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English :

Come and try out a whole host of sports on the ice at Épinal’s skating rink!

L’événement Soirée multisports Épinal a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION