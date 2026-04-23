Soirée multisports Patinoire Épinal
Soirée multisports Patinoire Épinal mercredi 6 mai 2026.
Épinal
Soirée multisports
Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
3.1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06 22:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Le temps d’une soirée, venez tester une multitude de sports sur la glace de la patinoire d’Épinal !Tout public
3.1 .
Patinoire 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 52
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English :
Come and try out a whole host of sports on the ice at Épinal’s skating rink!
L’événement Soirée multisports Épinal a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION
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