Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Début : Mercredi Mardi 2026-04-28 15:00:00

fin : 2026-04-29

2026-04-28 2026-04-29

Histoire de laine nous invite au cœur d’un poème sans mot entre fantaisie et réalité. Une histoire se tricote avec un simple fil de laine qui, manipulé par le vent, nous transporte dans un monde où règne la fantaisie. Ce spectacle redonne de l’importance au pouvoir de l’imagination où l’inattendu est encore à venir !

Un duo poétique est créé par un accompagnement au piano en direct et la projection de la marionnette, qui propose un voyage chorégraphique entre réalité et virtualité et nous invite à un moment d’évasion onirique. Clown, innovation, marionnettes qui bougent dans le vent, pianiste live et projections sont les ingrédients de cette pièce qui fera voler l’imagination de ses invités.Enfants

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

English :

Histoire de laine invites us into the heart of a wordless poem between fantasy and reality. A story is knitted with a simple thread of wool, which, manipulated by the wind, transports us into a world where fantasy reigns. This show gives new importance to the power of imagination, where the unexpected is yet to come!

A poetic duet is created by live piano accompaniment and puppet projection, offering a choreographic journey between reality and virtuality and inviting us to a moment of dreamlike escape. Clowning, innovation, puppets that move in the wind, a live pianist and projections are the ingredients of this piece that will set guests’ imaginations soaring.

German :

Histoire de laine lädt uns in das Herz eines wortlosen Gedichts ein, das zwischen Phantasie und Realität angesiedelt ist. Eine Geschichte wird aus einem einfachen Wollfaden gestrickt, der vom Wind bewegt wird und uns in eine Welt der Fantasie entführt. Dieses Stück verleiht der Macht der Fantasie neue Bedeutung, wo das Unerwartete noch kommen kann!

Durch eine Live-Klavierbegleitung und die Projektion der Marionette entsteht ein poetisches Duett, das eine choreografische Reise zwischen Realität und Virtualität vorschlägt und uns zu einem Moment der traumhaften Flucht einlädt. Clown, Innovation, sich im Wind bewegende Marionetten, Live-Pianist und Projektionen sind die Zutaten dieses Stücks, das die Fantasie seiner Gäste beflügeln wird.

Italiano :

Histoire de laine ci invita nel cuore di un poema senza parole tra fantasia e realtà. Una storia è tessuta con un semplice filo di lana che, manipolato dal vento, ci trasporta in un mondo dove regna la fantasia. Questo spettacolo dà nuova importanza al potere dell’immaginazione, dove l’inaspettato deve ancora arrivare!

Un duetto poetico è creato dall’accompagnamento del pianoforte dal vivo e dalla proiezione di marionette, offrendo un viaggio coreografico tra realtà e virtualità e invitandoci a un momento di evasione onirica. Clownerie, innovazione, marionette che si muovono nel vento, pianista dal vivo e proiezioni sono gli ingredienti di questo spettacolo che farà volare l’immaginazione degli ospiti.

Espanol :

Histoire de laine nos invita al corazón de un poema sin palabras entre fantasía y realidad. Con un simple hilo de lana se teje una historia que, manipulada por el viento, nos transporta a un mundo donde reina la fantasía. Este espectáculo da una nueva importancia al poder de la imaginación, ¡donde lo inesperado está por llegar!

Un dúo poético, creado por el acompañamiento de piano en directo y la proyección de marionetas, ofrece un viaje coreográfico entre la realidad y la virtualidad y nos invita a un momento de evasión onírica. Payasadas, innovación, marionetas que se mueven con el viento, un pianista en directo y proyecciones son los ingredientes de esta pieza que hará volar la imaginación de los invitados.

