Théâtre Exploits mortels Auditorium de la Louvière Épinal

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 14:30:00
Aux 50 ans de sa mère, Josefine pète les plombs, s’en va et paf accident mortel ! Vraiment ? Découvrez le monde fou fou fou de Rasmus Lindberg.Tout public
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25
English :
On her mother’s 50th birthday, Josefine flips out, leaves and bam: fatal accident! Really? Discover the crazy world of Rasmus Lindberg.
German :
Am 50. Geburtstag ihrer Mutter dreht Josefine durch, geht weg und schwupps: tödlicher Unfall! Wirklich? Entdecke die verrückte Welt von Rasmus Lindberg.
Italiano :
Il giorno del 50° compleanno della madre, Josefine perde la testa, se ne va e bang: un incidente mortale! Davvero? Scoprite il folle mondo di Rasmus Lindberg.
Espanol :
El día del 50 cumpleaños de su madre, Josefine pierde los papeles, se marcha y zas: ¡un accidente mortal! ¿De verdad? Descubre el loco, loco mundo de Rasmus Lindberg.
