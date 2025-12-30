Floreal musical d’Epinal Café Zimmermann musique baroque Place Saint-Goëry Épinal
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07 22:30:00
2026-05-07
Soirée chez M. Zimmermann.
Concertos Brandebourgeois.
Ensemble Baroque Café Zimmermann
Imaginez-vous dans la ville de Leipzig du XVIIIe siècle et poussez la porte du Café de Gottfried Zimmermann pour écouter les dernières créations des célèbres Bach (concertos brandebourgeois) et Telemann (sonates) !
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et sa région.03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public
Place Saint-Goëry Basilique Saint-Maurice Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Evening at M. Zimmermann’s.
Brandenburg Concertos.
Café Zimmermann Baroque Ensemble
Imagine yourself in 18th-century Leipzig and push open the door of Gottfried Zimmermann’s Café to hear the latest creations by the famous Bach (Brandenburg concertos) and Telemann (sonatas)!
Bookings and ticket office: Office de tourisme d’Epinal et sa région.03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
