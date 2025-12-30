Festival Floreal musical Duo Jatetok piano de la Louvière Épinal
Festival Floreal musical Duo Jatetok piano de la Louvière Épinal jeudi 30 avril 2026.
Festival Floreal musical Duo Jatetok piano
de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 22:00:00
Date(s) :
2026-04-30
DUO JATEKOK Sorcellerie !
Duo de piano français qui s’impose à l’heure actuelle sur les scènes françaises et internationales, Naïri Badal et Adélaïde Panaget (Duo Jatekok) nous offrent un cocktail musical dynamique sur le thème de la sorcellerie.
Billetterie office de Tourisme d’Epinal et sa régionTout public
28 .
de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 floreal.epinal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
DUO JATEKOK Sorcery!
Naïri Badal and Adélaïde Panaget (Duo Jatekok), a French piano duo currently making a name for themselves on the French and international stages, offer us a dynamic musical cocktail on the theme of witchcraft.
Ticket office Epinal Tourist Office
L’événement Festival Floreal musical Duo Jatetok piano Épinal a été mis à jour le 2025-12-30 par OT EPINAL ET SA REGION