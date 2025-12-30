Festival Floreal musical Duo Jatetok piano de la Louvière Épinal

Festival Floreal musical Duo Jatetok piano

Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

2026-04-30

DUO JATEKOK Sorcellerie !

Duo de piano français qui s’impose à l’heure actuelle sur les scènes françaises et internationales, Naïri Badal et Adélaïde Panaget (Duo Jatekok) nous offrent un cocktail musical dynamique sur le thème de la sorcellerie.

Tout public

Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

DUO JATEKOK Sorcery!

Naïri Badal and Adélaïde Panaget (Duo Jatekok), a French piano duo currently making a name for themselves on the French and international stages, offer us a dynamic musical cocktail on the theme of witchcraft.

Ticket office Epinal Tourist Office

