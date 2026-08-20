Soirée « Murder party », Médiathèque de Habas, Habas

Informations pratiques

Soirée « Murder party » Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque de Habas Landes

Dès 11 ans, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Sur le thème de Roméo et Juliette, venez résoudre une enquête mystérieuse.

Animée par la ludothèque du pays d’Orthe et Arrigans

Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.habas@orange.fr »}]

Biblis en folie 2026

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