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Soirée « Murder party », Médiathèque de Habas, Habas

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Habas · Habas

Soirée « Murder party », Médiathèque de Habas, Habas

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Habas
Adresse
171 rue centrale Habas
Ville
40290 Habas
Département
Landes
Tarif
Dès 11 ans, dans la limite des places disponibles

Soirée « Murder party » Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque de Habas Landes

Dès 11 ans, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Sur le thème de Roméo et Juliette, venez résoudre une enquête mystérieuse.
Animée par la ludothèque du pays d’Orthe et Arrigans

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©Pixabay

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