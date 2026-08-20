AGENDA · Habas
Soirée « Murder party », Médiathèque de Habas, Habas
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Habas · Habas
Informations pratiques
Soirée « Murder party » Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque de Habas Landes
Dès 11 ans, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Sur le thème de Roméo et Juliette, venez résoudre une enquête mystérieuse.
Animée par la ludothèque du pays d’Orthe et Arrigans
Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.habas@orange.fr »}]
Biblis en folie 2026
©Pixabay
À voir aussi à Habas (Landes)
- Marché traditionnel Habas 23 août 2026
- Marché traditionnel Habas 30 août 2026
- Forum des associations Salle des sports Habas 5 septembre 2026
- Music y Tapas Habas 5 septembre 2026
- Marché traditionnel Habas 6 septembre 2026