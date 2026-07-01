Soirée musicale au Spot Seconde plage du Lac de Clarens Casteljaloux

vendredi 24 juillet 2026 · Seconde plage du Lac de Clarens · Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Soirée musicale au Spot

Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée live avec Maina Music pop, soul, jazz

Soirée live avec Maina Music pop, soul, jazz .

Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée musicale au Spot

Live Evening with Maina Music : Pop, Soul, Jazz

L’événement Soirée musicale au Spot Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne