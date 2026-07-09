Soirée musicale au Spot Seconde plage du Lac de Clarens Casteljaloux
vendredi 21 août 2026 · Seconde plage du Lac de Clarens · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Soirée musicale au Spot
Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Groupe musical en collaboration avec les Tontons Papas
Groupe musical en collaboration avec les Tontons Papas .
Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72
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English : Soirée musicale au Spot
Music group in collaboration with the Tontons Papas
L’événement Soirée musicale au Spot Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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