Soirée musicale au Spot Seconde plage du Lac de Clarens Casteljaloux

vendredi 21 août 2026 · Seconde plage du Lac de Clarens · Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Soirée musicale au Spot

Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Groupe musical en collaboration avec les Tontons Papas

Groupe musical en collaboration avec les Tontons Papas .

Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72

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English : Soirée musicale au Spot

Music group in collaboration with the Tontons Papas

L’événement Soirée musicale au Spot Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne