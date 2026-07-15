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Soirée musicale au Spot Seconde plage du Lac de Clarens Casteljaloux

vendredi 28 août 2026 · Seconde plage du Lac de Clarens · Casteljaloux

Soirée musicale au Spot Seconde plage du Lac de Clarens Casteljaloux

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Seconde plage du Lac de Clarens
Adresse
Le Spot
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Casteljaloux

Soirée musicale au Spot

Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Soirée live avec Duo Eden Music
Soirée live avec Duo Eden Music   .

Seconde plage du Lac de Clarens Le Spot Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 59 72 

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English : Soirée musicale au Spot

Live Evening with Duo Eden Music

L’événement Soirée musicale au Spot Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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