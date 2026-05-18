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Soirée musicale autour de Michel Berger & Jean-Jacques Goldman Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin

Soirée musicale autour de Michel Berger & Jean-Jacques Goldman Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin

Soirée musicale autour de Michel Berger & Jean-Jacques Goldman Théâtre des Miroirs Cherbourg-en-Cotentin samedi 6 juin 2026.

Lieu : Théâtre des Miroirs

Adresse : La Glacerie

Ville : 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Soirée musicale autour de Michel Berger & Jean-Jacques Goldman

Théâtre des Miroirs La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Les élèves des classes de violoncelle, piano, clarinette et chant du conservatoire de musique vous invitent à un concert exceptionnel consacré aux chansons de Michel Berger et Jean-Jacques Goldman, le samedi 6 juin à 20h au théâtre des miroirs.

Sous la direction de leurs enseignants
Thomas Lacourt, Sandra Sousa, Géraldine Martynciow et Brigitte Antonelli.

Venez partager un moment convivial et plein d’émotion au rythme des chansons emblématiques de ces deux grands artistes de la chanson française.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.   .

Théâtre des Miroirs La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77  conservatoire@cherbourg.fr

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English : Soirée musicale autour de Michel Berger & Jean-Jacques Goldman

L’événement Soirée musicale autour de Michel Berger & Jean-Jacques Goldman Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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