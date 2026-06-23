Châtenois

Soirée musicale

place des Charpentiers Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Soirée musicale avec artistes locaux, jeux en bois, buvette et stands de restauration

Venez vibrer au rythme d’artistes locaux et profiter d’une ambiance conviviale aux mets variés, boissons fraîches et jeux en bois pour petits et grands.

Nouveau lieu rendez-vous au parc Ergé dans un cadre naturel et chaleureux pour profiter pleinement des soirées d’été !

Au programme des concerts (19h-22h)

08/07 What the Funk, reprises et compositions funk

15/07 Flexmachine, classique rock alsacien

22/07 Soulshines, reprises 70’s aux influences rock & Blues

29/07 Les Escrocs du Swing, duo de resprises swing jazz 0 .

place des Charpentiers Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 mairie@chatenois.fr

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English :

Musical evening with local artists, wooden games, refreshment and food stalls

L’événement Soirée musicale Châtenois a été mis à jour le 2026-06-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme