Châtenois

Soirée musicale et marché du terroir

Place des Charpentiers Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 17:30:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Stands de producteurs et artisans locaux, animations musicales, buvette et petite restauration, tout pour passer des agréables soirées d’été

Venez vibrer au rythme d’artistes locaux et profiter d’une ambiance conviviale avec stands d’artisans et producteurs locaux, mets variés, boissons fraîches et jeux en bois pour petits et grands.

Nouveau lieu rendez-vous au parc Ergé dans un cadre naturel et chaleureux pour profiter pleinement des soirées d’été !

Au programme des animations musicales (19h-22h)

05/08 4U Rock, groupe de rock

12/08 You Rock, reprise années 70-80 aux influences rock

19/08 Pau M Acoustique, duo de reprises variétés

26/08 Anne Balta Quartet, variété de la chanson française à la musique pop .

Place des Charpentiers Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48

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English :

Stalls selling local produce and crafts, musical entertainment, refreshments and snacks everything you need for a pleasant summer evening

L’événement Soirée musicale et marché du terroir Châtenois a été mis à jour le 2026-06-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme