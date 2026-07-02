Cinéma en plein air Châtenois
vendredi 14 août 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Cinéma en plein air
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Buvette et restauration puis projection d’un film en plein air à la tombée de la nuit.
Cinéma en plein air à partir de 20h avec la projection du film Mufasa à la tombée de la nuit.
Buvette et stand de restauration sur place Marie de Ma Chouette Crêperie avec vente de crêpes salées et sucrées.
Des bancs seront installés mais n’hésitez pas à ramener vos chaises pour davantage de confort !
En cas d’intempéries, une solution de repli à l’Espace les Tisserands est prévue. 0 .
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 51 48 52
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English :
Refreshments and food, followed by an open-air film at dusk.
L’événement Cinéma en plein air Châtenois a été mis à jour le 2026-07-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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