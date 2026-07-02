Informations pratiques

Châtenois

Cinéma en plein air

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Buvette et restauration puis projection d’un film en plein air à la tombée de la nuit.

Cinéma en plein air à partir de 20h avec la projection du film Mufasa à la tombée de la nuit.

Buvette et stand de restauration sur place Marie de Ma Chouette Crêperie avec vente de crêpes salées et sucrées.

Des bancs seront installés mais n’hésitez pas à ramener vos chaises pour davantage de confort !

En cas d’intempéries, une solution de repli à l’Espace les Tisserands est prévue. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 51 48 52

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English :

Refreshments and food, followed by an open-air film at dusk.

L’événement Cinéma en plein air Châtenois a été mis à jour le 2026-07-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme