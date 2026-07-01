Domaine Edelweiss Portes Ouvertes Châtenois
dimanche 6 septembre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Domaine Edelweiss Portes Ouvertes
103 rue de l »Ortenbourg, Annexe Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06 20:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Journée portes ouvertes avec dégustation, animations et restauration sur place
Convivialité, ambiance et superbe journée garantie avec au programme
Visite commentée de la cave
Dégustations des vins et crémants bio
Animations pour petits et grands
Au menu
Agneau à la broche
Tartes flambées
Jambon braisé
Foie gras
Réservation des places vivement conseillée. 0 .
103 rue de l »Ortenbourg, Annexe Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 54 82 95 domaine-edelweiss-blumstein@orange.fr
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English :
Open day with tasting, entertainment and on-site catering
L’événement Domaine Edelweiss Portes Ouvertes Châtenois a été mis à jour le 2026-07-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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