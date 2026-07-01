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AGENDA · Châtenois

Domaine Edelweiss Portes Ouvertes Châtenois

dimanche 6 septembre 2026 · Châtenois

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
103 rue de l''Ortenbourg, Annexe
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

Domaine Edelweiss Portes Ouvertes

103 rue de l »Ortenbourg, Annexe Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Journée portes ouvertes avec dégustation, animations et restauration sur place
Convivialité, ambiance et superbe journée garantie avec au programme

Visite commentée de la cave
Dégustations des vins et crémants bio
Animations pour petits et grands

Au menu

Agneau à la broche
Tartes flambées
Jambon braisé
Foie gras

Réservation des places vivement conseillée. 0  .

103 rue de l »Ortenbourg, Annexe Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 54 82 95  domaine-edelweiss-blumstein@orange.fr

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English :

Open day with tasting, entertainment and on-site catering

L’événement Domaine Edelweiss Portes Ouvertes Châtenois a été mis à jour le 2026-07-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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