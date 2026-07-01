Informations pratiques

Châtenois

Domaine Edelweiss Portes Ouvertes

103 rue de l »Ortenbourg, Annexe Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 11:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Journée portes ouvertes avec dégustation, animations et restauration sur place

Convivialité, ambiance et superbe journée garantie avec au programme

Visite commentée de la cave

Dégustations des vins et crémants bio

Animations pour petits et grands

Au menu

Agneau à la broche

Tartes flambées

Jambon braisé

Foie gras

Réservation des places vivement conseillée. 0 .

103 rue de l »Ortenbourg, Annexe Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 54 82 95 domaine-edelweiss-blumstein@orange.fr

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English :

Open day with tasting, entertainment and on-site catering

L’événement Domaine Edelweiss Portes Ouvertes Châtenois a été mis à jour le 2026-07-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme