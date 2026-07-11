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AGENDA · Châtenois

Exposition Art Expo Châtenois

samedi 26 septembre 2026 · Châtenois

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
4 parvis Charles-Louis Marchal
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

Exposition Art Expo

4 parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Exposition dédiée aux artistes locaux tournage d’art sur bois, peinture, sculpture, photographie, etc…
Le Foyer Socio-culturel de Châtenois transforme la salle multifonctions en galerie d’art international. Présence de 35 tourneurs sur bois avec 10 démonstrations tout au long du week-end.

Petite restauration sur place. 0  .

4 parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 

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English :

Exhibition featuring local artists: woodturning, painting, sculpture, photography, etc…

L’événement Exposition Art Expo Châtenois a été mis à jour le 2026-07-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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