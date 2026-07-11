Exposition Art Expo Châtenois
samedi 26 septembre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Exposition Art Expo
4 parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Exposition dédiée aux artistes locaux tournage d’art sur bois, peinture, sculpture, photographie, etc…
Le Foyer Socio-culturel de Châtenois transforme la salle multifonctions en galerie d’art international. Présence de 35 tourneurs sur bois avec 10 démonstrations tout au long du week-end.
Petite restauration sur place. 0 .
4 parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74
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English :
Exhibition featuring local artists: woodturning, painting, sculpture, photography, etc…
L’événement Exposition Art Expo Châtenois a été mis à jour le 2026-07-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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