Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois place de l’église Châtenois
mercredi 12 août 2026 · place de l'église · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois
place de l’église Prieuré de Châtenois Châtenois Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Rejoignez-nous au prieuré de Châtenois pour observer ensemble l’éclipse !
Pour profiter pleinement de ce spectacle céleste dans un cadre unique, une petite restauration sera prévue sur place. Ne manquez pas ce rendez-vous !Tout public
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place de l’église Prieuré de Châtenois Châtenois 88170 Vosges Grand Est lesamisduprieure88@gmail.com
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English :
Join us at the Priory of Chêtenois to watch the eclipse together!
To help you fully enjoy this celestial spectacle in a unique setting, light refreshments will be available on site. Don’t miss this event!
L’événement Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois Châtenois a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES
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