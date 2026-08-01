Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois place de l’église Châtenois

Informations pratiques

Châtenois

Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois

place de l’église Prieuré de Châtenois Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Rejoignez-nous au prieuré de Châtenois pour observer ensemble l’éclipse !

Pour profiter pleinement de ce spectacle céleste dans un cadre unique, une petite restauration sera prévue sur place. Ne manquez pas ce rendez-vous !Tout public

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place de l’église Prieuré de Châtenois Châtenois 88170 Vosges Grand Est lesamisduprieure88@gmail.com

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English :

Join us at the Priory of Chêtenois to watch the eclipse together!

To help you fully enjoy this celestial spectacle in a unique setting, light refreshments will be available on site. Don’t miss this event!

L’événement Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois Châtenois a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES