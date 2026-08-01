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Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois place de l’église Châtenois

mercredi 12 août 2026 · place de l'église · Châtenois

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
place de l'église
Adresse
Prieuré de Châtenois
Ville
88170 Châtenois
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Châtenois

Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois

place de l’église Prieuré de Châtenois Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Rejoignez-nous au prieuré de Châtenois pour observer ensemble l’éclipse !

Pour profiter pleinement de ce spectacle céleste dans un cadre unique, une petite restauration sera prévue sur place. Ne manquez pas ce rendez-vous !Tout public
0  .

place de l’église Prieuré de Châtenois Châtenois 88170 Vosges Grand Est   lesamisduprieure88@gmail.com

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English :

Join us at the Priory of Chêtenois to watch the eclipse together!

To help you fully enjoy this celestial spectacle in a unique setting, light refreshments will be available on site. Don’t miss this event!

L’événement Observation de l’éclipse au Prieuré de Châtenois Châtenois a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES

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