Ronde du veilleur de nuit Châtenois
mercredi 12 août 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Ronde du veilleur de nuit
100 rue du Maréchal Foch Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-26
Partez à la découverte de l’histoire et des anecdotes de Châtenois en suivant le veilleur de nuit
Parcourez la jolie citée fortifiée de Châtenois en compagnie du veilleur de nuit et découvrez son patrimoine et son histoire. En passant sous la Tour des Sorcières, en longeant les remparts, plongez dans le passé médiéval de la commune au gré d’anecdotes historiques. 0 .
100 rue du Maréchal Foch Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20
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English :
Discover the history and anecdotes of Châtenois by following the night watchman
L’événement Ronde du veilleur de nuit Châtenois a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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