Informations pratiques

Châtenois

Ronde du veilleur de nuit

100 rue du Maréchal Foch Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-26

Partez à la découverte de l’histoire et des anecdotes de Châtenois en suivant le veilleur de nuit

Parcourez la jolie citée fortifiée de Châtenois en compagnie du veilleur de nuit et découvrez son patrimoine et son histoire. En passant sous la Tour des Sorcières, en longeant les remparts, plongez dans le passé médiéval de la commune au gré d’anecdotes historiques. 0 .

100 rue du Maréchal Foch Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20

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English :

Discover the history and anecdotes of Châtenois by following the night watchman

L’événement Ronde du veilleur de nuit Châtenois a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme